Москва, 1 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Церемония вручения международной музыкальной премии BraVo состоится 15 апреля на Исторической сцене Большого театра. Событие проходит уже в седьмой раз, и в этом году оно объединит выдающихся деятелей искусства из десятков стран.

«Русская медиагруппа»

Премия BraVo присуждается наиболее талантливым деятелям искусства из России и государств-партнеров. Ведущими вечера станут Елена Север и Вячеслав Макаров.

В этом году премия приурочена к 25-летию Radio Monte Carlo. На сцену Большого театра выйдут представители классической сцены из более чем десяти стран. Зрители также смогут познакомиться с уникальным национальным колоритом исполнителей из стран-партнеров.

Кроме того, гости услышат композиции, которые ежедневно звучат на волнах Radio Monte Carlo. Классические и популярные мелодии прозвучат в новых неожиданных аранжировках в сопровождении симфонического оркестра Большого театра.

На сцену VII церемонии вручения премии BraVo выйдут российские исполнители Кристина Мхитарян, Игорь Морозов, Imperial Orchestra, трио Bel Suono, а также Людмила Хитрова и Андрей Бариев (Белоруссия), Римаз Окби (Саудовская Аравия), Хироко Иноуэ (Япония) Вероника Кожухарова (Россия), Ермин Ащерич (Сербия) и другие.

Зрителей ждет выступление всемирно известной балерины Светланы Захаровой и специального гостя, имя которого организаторы пока держат в секрете.