Молдавия, 1 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 1 апреля заявила, что не откажется от занимаемой должности. Суд в Кишинёве отклонил ходатайство прокуроров об аресте Гуцул по второму уголовному делу.

EPA/TASS

Политик подчеркнула, что противники надеялись на ее побег из страны, однако это бы стало предательством гагаузского народа.

«Я от своего мандата никогда не буду отказываться и продолжу служить народу», — произнесла она после оглашенного решения.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва. Ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Отдельно было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Он подчеркнул, что российская сторона осуждает подобные действия и считает, что Кишинёв должен отказаться от таких методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Россия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения Гуцул. Москва осуждает нескрываемое давление на получившую мандат от жителей Гагаузии политика и призывает Кишинёв отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы, подчеркнул он.

Суд 28 марта по требованию представителей молдавской прокуратуры арестовал Гуцул на 20 суток. За день до этого глава Гагаузии утверждала, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование взамен на отказ от должности и выезд из страны. По словам Гуцул, Кишинёв намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и привести к власти там своего ставленника.