Киев, 1 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев обратилась к США с призывом не поддаваться «тактике затягивания времени», якобы применяемой президентом России Владимиром Путиным в переговорах по урегулированию кризиса на Украине.

Global Look Press

«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы дадим понять американской стороне, что нам не следует действовать в соответствии с «тактикой затягивания времени», — привело ее слова агентство Reuters.

По словам Бербок, российская сторона заявляет о своей готовности к ведению переговоров, однако продолжает при этом придерживаться своих позиций.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Польши Радослав Сикорский 31 марта заявил, что его коллеги из нескольких стран Евросоюза предлагают назначить дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. По его утверждению, Россия получила ряд обещаний со стороны США, в то время как Украина якобы готова к режиму прекращения огня без каких-либо условий.

Ранее в этот же день британский эксперт Александр Меркурис отметил, что президент США Дональд Трамп сильно ошибся, начав переговоры по урегулированию украинского конфликта до сильного прорыва российских военных на фронте. По его словам, в этом случае киевский режим быстрее бы согласился на переговоры.

Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, отмечая при этом, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент РФ также отмечал, что глава киевского режима самостоятельно запретил себе вступать в контакт с РФ и утвердил соответствующий указ в 2022 году. Кроме того, глава государства указывал на то, что Зеленский утратил легитимность ещё в 2024 году, когда отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены.