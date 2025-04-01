Мьянма, 1 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано 1 апреля в 16 км от города Мандалай в Мьянме. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕССЦ).

Global Look Press

Подземные толчки начались приблизительно в 14:02 по мск. Сейсмологи оценивают их в 5 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение проходит на глубине в 10 км.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники МЧС России отработали 18 точек на месте разрушений в Мандалае. Спасатели также планируют провести спасательные работы после землетрясения за пределами города. Кроме того, 1 апреля аэромобильный госпиталь МЧС России начал прием первых пострадавших в Мандалае. В нём более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь нуждающимся.

28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр поземных толчков находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4.

По данным на 1 апреля, количество погибших превысило 2,7 тыс. человек, 4,5 тыс. получили травмы различной степени тяжести. 441 человек числится пропавшим без вести.

По указанию президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС РФ со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта они спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток.

Позже МЧС России направило в пострадавшую от землетрясений Мьянму еще два спецборта Ил-76 с 95 спасателями на борту. В состав команды вошли и кинологические расчеты, и медицинские работники. Специалисты из РФ будут работать в наиболее пострадавших районах.