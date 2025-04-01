Москва, 1 апреля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Работодатель обязан будет давать дополнительный отпуск без сохранения зарплаты до 35 дней женам или мужьям и родителям для ухода за ранеными участниками спецоперации. Такой закон 1 апреля приняла Госдума.

Алексей Майшев/РИА Новости

Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Отпуск будут давать при наличии соответствующего медицинского заключения.

Помимо этого, согласно новому закону работодателю будет запрещено отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 14 календарных дней в году сотрудникам, являющимся родителями, женами (мужьями) и детьми участников СВО, погибших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного со службой.

«Изменения будут способствовать повышению уровня правой защищенности членов семей участников специальной военной операции и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы.

10 марта президент России Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Главой комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства поручил рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестер. Также он поручил установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО.

В декабре 2024 года Путин заявил, что повышение социальных гарантий военнослужащим ВС РФ является важнейшей задачей государства.