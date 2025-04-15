Москва, 15 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. 18 апреля во всех регионах страны состоится первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это масштабное мероприятие с этого года проходит под эгидой национального проекта «Кадры».

Кадровый центр Липецкой области

В этом году более 17 тысяч работодателей представят свыше 370 тысяч вакантных предложений для соискателей. Среди площадок ярмарки — центры занятости, колледжи, вузы. Все чаще мероприятие проводится в популярных городских пространствах и центрах притяжения.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства зарекомендовала себя как эффективный инструмент помощи соискателям в трудоустройстве и компаниям в подборе необходимых сотрудников. Это широкая витрина возможностей для всех участников процесса. 18 апреля ярмарка одновременно стартует во всех регионах нашей страны. В этом году региональный этап охватит сразу более 2 тысяч площадок», — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Для компаний участие в ярмарке — это возможность рассказать об имеющихся вариантах трудоустройства. А соискатели могут не только познакомиться сразу с несколькими работодателями, но и сравнить условия труда, социальные пакеты. К тому же карьерные консультанты помогут составить резюме, подобрать подходящие вакансии, расскажут о возможности пройти бесплатное обучение по востребованным профессиям.

Также в день проведения ярмарки помимо встреч с работодателями организуются разные мастер-классы, деловые игры и тренинги, в которых можно бесплатно поучаствовать. Количество площадок ярмарки по субъектам варьируется в зависимости от запланированной программы. Наибольшее число точек ярмарки будет представлено в Оренбургской области — более 100 площадок. В Пермском крае, Республике Марий Эл, Красноярском крае, Омской и Ростовской областях, Республике Башкортостан и Крыму — свыше 50 площадок будет открыто в каждом из этих регионов.

Так, более 70 крупных работодателей и 24 образовательных учреждения приглашают жителей Калининградской области на РОСТЕХ АРЕНУ (Стадион «Калининград»), а для тех, кто не сможет лично посетить будет организовано прямое включение с площадки в социальных сетях. Более 150 работодателей Нижегородской области проведут мероприятия в выставочном центре «Нижегородская ярмарка». На текущий момент ожидается порядка 8 тысяч посетителей, и у каждого из них будет возможность пройти профориентационный тест с помощью нейротехнологий с детальным отчетом о результатах от дипломированного профориентолога.

К традиционной Всероссийской ярмарке трудоустройства готовятся и в Ставропольском крае. Ожидается, что мероприятие объединит более 800 работодателей и 50 тысяч жителей региона. Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения, это масштабное мероприятие не первый год помогает гражданам определиться с трудоустройством, а благодаря особой, адресной работе кадровых центров работу по душе находят люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Один из них — 60-летний житель Михайловска Евгений Масленников. В апреле прошлого года мужчина лишился работы и обратился за помощью в поиске новой в местный центр занятости населения. Ему посоветовали посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства, на которой ведущие работодатели края предлагают самые различные вакансии. Так и случилось: рассмотрев несколько подходящих вариантов, Евгений остановился на электротехнической компании, куда и устроился электрогазосварщиком.

«Новая работа пришлась по душе. Нравится коллектив, устраивает график, зарплата достойная», — поделился он.

Отдельное внимание на ярмарке трудоустройства уделяют участникам СВО. На предстоящем региональном этапе планируется организовать для них консультационные площадки. Такая системная работа уже приносит результаты. Например, в прошлом году на ярмарке помогли найти работу после возвращения из зоны СВО бойцу из Тюменской области Владимиру Окотэтто. Ему предложили должность сервисного механика на заводе по ремонту спецтехники.

«На работе я занимаюсь разборкой и сборкой спецтехники. Доволен, что там работаю», — говорит он.

Свыше трёх тысяч работодателей представили в 2024 году почти 60 тыс. вакансий в Краснодарском крае. Одной из тех, кто определился с будущим местом работы, стала студентка выпускного курса Краснодарского торгово-экономического колледжа Дарья.

На Ярмарке девушка пообщалась с работодателями и подобрала несколько вариантов для дальнейшего трудоустройства. После получения диплома выпускница обратилась в центр занятости населения Усть-Лабинского района за помощью в подборе подходящей работы. В итоге специалисты помогли Дарье устроиться бухгалтером-оператором по учету первичной документации в сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники имени В. Т. Губаря.

Найти работу после учёбы специалисты кадрового центра «Работа России» помогли и Елизавете из Калужской области. Девушку заинтересовала работа в одном из проектно-конструкторских технологических институтов, и карьерный консультант не только помог соискательнице создать эффективное резюме, но и подготовиться к собеседованию. В итоге Елизавета уже вскоре после ярмарки получила предложение о работе техником-проектировщиком.

«История Елизаветы — показательный пример трудоустройства молодого специалиста. У девушки изначально были все шансы для успешного начала карьеры — четкое видение цели, последовательность в ее достижении, готовность к обучению и стремление к развитию», — говорит директор Кадрового центра Калужской области Инна Андреева.

В 2025 году во многих регионах на площадках ярмарки пройдет «Фестиваль профессий» — это профориентационное мероприятие. Например, в Кировской области в рамках фестиваля пройдут презентации профессий, местный студенческий театр покажет коллекции моделей одежды. В Карелии проведут квест «Профессия на Ладони» для выпускников 9-х классов, где ребята ознакомятся с тенденциями современного рынка труда и требованиями работодателей, узнают о востребованных рабочих специальностях, которые могут стать основой их будущей карьеры.

Кадровый центр Амурской области

Кроме того, в рамках «Фестиваля профессий» пройдут отдельные мероприятия, посвященные масштабному конкурсу «Лучший по профессии». Так, в Пермском крае состоится профквест рабочих профессий «Живи и работай в Пермском крае», где будут представлены все 20 номинаций конкурса этого года.

Национальный проект «Кадры» реализуется в России по решению президента Владимира Путина с 2025 года. Он поможет улучшить ситуацию на рынке труда и обеспечить экономику страны необходимыми трудовыми ресурсами, качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей.