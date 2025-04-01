Москва, 1 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Россия не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов Украине о прекращении боевых действий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Всё, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам», — отметил он в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков добавил, что на сегодняшний день в этих моделях нет места главному требованию России, а именно решению проблем, связанных с первопричинами украинского конфликта.

«Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать. Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем всё это принимать как есть», — подчеркнул дипломат.

Рябков указал, что у России есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к теме урегулирования конфликта, который отрабатывался в том числе на переговорах с американцами в Эр-Рияде.

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