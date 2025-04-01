Вашингтон, 1 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Фотографии бывшего менеджера Bloomberg Ричарда Самарела и его жены Лины Марии, которых нашли мертвыми в доме в Южной Каролине, опубликовало издание New York Post (NYP).

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Отмечается, что снимки взяты из профиля Самарела в Facebook (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). На одном фото улыбающиеся муж и жена сидят в ресторане, на другом — стоят в обнимку.

Согласно данным из Facebook, Самарел женился в 2009 году.

Он работал менеджером по акциям в Bloomberg LP и уволился из компании в 2007 году. Его жена приехала в США из Колумбии и работала в американском министерстве по делам ветеранов.

По данным издания, семья жила в доме с шестью спальнями стоимостью почти $800 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта 54-летнего Самарела, 45-летнюю Лину Марию и их девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их собственном доме в городе Грир. Тела обнаружила полиция, которую вызвали соседи. По оценкам полиции, смерть наступила утром. В семье воспитывались еще двое детей — девочка и мальчик, которые на момент трагедии находились в школе.