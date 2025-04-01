Москва, 1 апреля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. В мае планируется проведение российско-китайского саммита. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

Владимир Гердо/ТАСС

«Рады приветствовать в Москве с официальным визитом господина Ван И. Целью вашего визита является подготовка предстоящего в мае российско-китайского саммита», — отметил Лавров.

При этом он не уточнил, где пройдет это мероприятие.

Лавров подчеркнул, что встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для дальнейшего развития отношений двух стран, которые вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться.

Как передавало ИА Регнум, Ван И находится в России с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие двухсторонних отношений, а также международные вопросы, в том числе и тему украинского урегулирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Ван И в ближайшие дни.

В декабре 2023 года Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина основаны на полном доверии и не противоречат интересам других государств. Он уточнил, что обе страны практически всегда координируют свои действия на международной арене.

24 февраля лидеры России и Китая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения между странами. Си Цзиньпин заявил, что Москва и Пекин являются добрыми друзьями, поддерживающими друг друга.