Москва, 1 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин распорядился учредить День наставника 2 марта. Соответствующий указ опубликован 1 апреля на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В целях популяризации и развития института наставничества постановляю: установить День наставника и отмечать его 2 марта», — говорится в документе.

Проект указа подготовило Министерство просвещения России. Дата приурочена ко дню рождения одного из основоположников педагогики в России Константина Ушинского, жившего в XIX, и ко дню подписания в 2018 году указа президента РФ «Об учреждении знака отличия «За наставничество».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Путин подписал закон о внесении в Трудовой кодекс статьи о наставничестве в производстве. Она предполагает, что опытный работник при согласии и по поручению руководителя предприятия будет помогать овладевать навыками коллеге, получая за это доплату

В декабре Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Он отметил, что это звание должно звучать гордо. Президент также призвал сохранять живой дух наставничества и не допустить превращения этого движения в «принудиловку».