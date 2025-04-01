Архангельск, 1 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Женщина на кроссовере Haval сбила мать с 10-месячным ребенком в коляске на пешеходном переходе в Архангельске. Об этом 1 апреля сообщили в региональном управлении МВД.

Кадр из видео

Инцидент произошел вечером 31 марта. В результате ДТП мать с ребенком были доставлены в больницу.

Происшествие попало на запись дорожных камер: женщина, управлявшая Haval, поворачивая налево, не уступила дорогу пешеходам. От удара мать упала на асфальт, а коляска с ребенком отскочила и перевернулась.

В отношении предполагаемой виновницы ДТП составлен протокол об административном правонарушении по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходам.

«По факту причинения вреда здоровью проводится административное расследование», — добавляется в релизе УМВД.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября прошлого года на улице Молдагуловой на востоке Москвы 22-летний курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской, в которой находился младенец. Ребёнок 2024 года рождения был госпитализирован.