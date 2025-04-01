Москва, 1 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Россия в I квартале 2025 года поставила в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» 4,51 млрд куб. м природного газа, что на 16% больше, чем за тот же период 2024-го. Об этом 1 апреля заявил ТАСС, ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.

Евгений Биятов/РИА Новости

При этом в марте темпы экспорта газа по «Турецкому потоку» начали снижаться, в том месяце в Европу поставили 1,4 млрд куб. м, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Это стало минимальным значением поставок за один месяц с июня 2024 года.

Издание отмечает, что снижение поставок голубого топлива в Европу в марте произошло на фоне потепления погоды и рекордных объемов импорта сжиженного газа в Евросоюз.

Как передавало ИА Регнум, в январе Россия поставила в Европу чрез «Турецкий поток» 1,56 млрд куб. м. Это на 27% больше, чем в том же месяце 2024 года. Показатель стал абсолютным рекордом с начала работы газопровода в январе 2020 года.

В ночь на 28 февраля украинские войска тремя дронами атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Российские средства ПВО сбили все БПЛА, газопровод продолжил работу в штатном режиме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону рассказал главе МИД Турции Хакану Фидану об этой атаке. Глава турецкого внешнеполитического ведомства пообещал принять меры после этого инцидента.