Москва, 1 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что российские артиллерия и авиация нанесли удары по лчиному составу и технике противника в районах Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

За сутки украинские войска лишились на этом направлении свыше 180 бойцов, а также двух бронетранспортеров, четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей, квадроцикла и двух пунктов управления дронами, отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта телерадиокомпания RTS сообщила, что в курском приграничье был ликвидирован 25-летний наемник из Швейцарии. Отмечалось, что мужчина вел «хаотичную жизнь», некоторое время находился в лагере для несовершеннолетних преступников и регулярно совершал крайне жестокие поступки, а июне 2024 года стал наемником в рядах украинских формирований.

Российские военные 23 марта уничтожили беспилотниками «Иноходец» и «Форпост» иностранную технику украинских войск, эвакуируемую из Курской области в Сумскую. Под удары попали боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия.