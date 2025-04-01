Донецк, 1 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами из освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры появились в Telegram-канале ведомства 1 апреля.

Кадр из видео

На кадрах запечатлели спутниковые снимки поселка, на которых видно расположение жилых домов. После этого в ролике показан объективный контроль работы артиллерии, которая ликвидирует ударами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику противника.

Военные российской группировки войск «Восток» 1 апреля освободили Разлив в ДНР. Отмечалось, что противник за сутки лишился на этом направлении более 150 военных, танка, четырех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Позже подразделения ВС России установили государственные флаги РФ в разных точках поселка и начали разминирование населенного пункта. В Минобороны уточнили, что за 10 дней штурма ВС РФ зачистили около 400 строений в поселке, ликвидировав свыше 150 военнослужащих украинских формирований.

Ранее, 30 марта, российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Войска российской группировки «Центр» также нанесли поражение аэродромам, складам боеприпасов и предприятию по производству беспилотников противника.