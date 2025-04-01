Москва, 1 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон по систематизации объектов уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ) для снижения рисков срыва гособоронзаказов. Соответствующий указ размещен 1 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Отмечается, что благодаря систематизации, учету, а также введению такого понятия, как УСБ, станет возможным повышение технического уровня находящихся в разработке образцов вооружения, военной и спецтехники, а также сохранение высококвалифицированных кадров среди специалистов-испытателей.

Согласно утвержденному закону, кабмин будет утверждать критерии, по которым технические устройства для воспроизведения или контроля условий испытаний будут относиться к объектам УСБ. Закон также предусматривает оказание господдержки для сохранения и поддержания этих объектов в рабочем состоянии.

В документе также указывается, что обладателем информации станет правительство РФ, а формировать и вести реестр будет Минпромторг. Закон вступит в силу спустя 180 дней после публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что в 2024 году были допущены многочисленные нарушения при планировании расходов на обеспечение технологического суверенитета России. Уточнялось, что прокуроры выявили проблемы при выполнении графика поставок востребованных образцов оружия и военной техники, а также при расходовании денег на обеспечение национальной обороны.

Кроме того, за восемь месяцев прошлого года СК возбудил 497 уголовных дел по совершенным преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. В пресс-службе ведомства отметили, что активно расследуются дела против высокопоставленных военных чиновников и их соучастников, а наибольшее количество нарушений выявили в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях.