Москва, 1 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники ГАИ Москвы задержали водителя Aurus Senat, предъявившего фальшивые документы сотрудника Управления делами президента. Об этом 1 апреля сообщил Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Черный Aurus Senat, оснащенный устройством для подачи звуковых/световых сигналов, вечером 28 марта остановили в районе Коптево. Водитель по имени Ярослав предъявил сотрудникам ГАИ свидетельство о регистрации автомобиля от 2022 года. Машина, согласно документу, числится на балансе Управделами президента.

Эта информация вызвала подозрения у сотрудников ГАИ, поскольку государственные органы начали использовать Aurus Senat только с конца прошлого года. Проверив автомобиль по базе, правоохранители выяснили, что VIN-номера в ней нет. В Управделами президента сообщили, что этот автомобиль в учреждении не числится.

Сотрудники полиции задержали водителя. В автомобиле нашли еще один комплект номеров с символами «КРА».

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Машину стоимостью около 40 млн рублей изъяли.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Генпрокуратура выявила фейковый сайт, который незаконно использовал официальную символику мэрии Москвы. Создатели сайта собирали персональные данные о гражданах. Ресурс заблокирован. В ведомстве рассказали, что его сотрудники регулярно выявляют попытки создавать фейковые госресурсы.