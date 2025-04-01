Варшава, 1 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Прокуратура Польши предъявила обвинения и планирует объявить в розыск 43 российских экспертов по делу о крушении польского президентского лайнера ТУ-154М в Смоленской области в 2010 году. Об этом 1 апреля рассказал руководитель следственной группы польской прокуратуры Кшиштоф Шварц.

Xinhua/Global Look Press

По утверждению Шварца, в медико-судебных заключениях о вскрытии тел жертв катастрофы, составленных российскими врачами для проведения расследования крушения польского самолета, якобы было очень много ложной информации.

«В ходе расследования было вынесено постановление о предъявлении обвинений в общей сложности 43 российским экспертам, которые касаются 61 вскрытия тел жертв катастрофы», — заявил он в беседе с журналистами.

Глава следственной группы отметил, что считает, что во время вскрытия тел погибших в результате падения Ту-154М под Смоленском российские врачи должны среди прочего были указать на травмы, их количество, местоположение, степень вреда для здоровья, механизм и время их нанесения, а также на их получение при жизни и на связанные с идентификацией особенности.

«Анализируя протоколы, мы обнаружили в более чем 60 разделах серьезные нарушения, которые, по нашему мнению, составляют признаки преступления», — добавил он.

При этом Шварц не стал уточнять, какой характер носили такие «нарушения».

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля 2024 года официальный представитель польской генпрокуратуры Пшемыслав Новак рассказал, что проведенное польскими властями множество экспертиз не подтвердило версию о взрыве на борту самолёта президента Польши под Смоленском. Он представил информацию о физико-химических испытаниях, экспертизах, доказательных ограничениях и, прежде всего, о содержании полученных заключений.

Самолёт Ту-154 с тогдашним польским президентом Лехом Качиньским и его супругой Марией, а также с депутатами сейма, военными чиновниками и религиозными и общественными деятелями разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Делегация направлялась в Смоленск в связи с 70-й годовщиной катынского расстрела немецкими нацистами польских пленных.

В апреле 2022 года экс-глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антон Мачеревич обвинил в авиакатастрофе спецслужбы РФ. В свою очередь российская сторона неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск Северный».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2022 года отмечал, что Варшава просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем.

В декабре 2023 года Цезари Томчик, являвшийся в тот момент замминистра обороны Польши, рассказал, что польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению.