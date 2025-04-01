Москва, 1 апреля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству. Соответствующий документ 1 апреля опубликован на официальном портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Теперь осуществлять массовые телефонные вызовы можно будет лишь при наличии согласия абонентов, которое должно четко отражать волеизъявление и указывать на личность дающих согласие. Сами абоненты смогут направить оператору отказ от получения массовых вызовов и рассылок. Он, в свою очередь, обязан прекратить их после получения подобного отказа. Мера начнет действовать с сентября текущего года. С 1 августа россияне смогут отказываться от получения рассылок. Для этого также будет необходимо направить соответствующую информацию оператору.

Согласно закону, операторы должны будут информировать абонентов о компании, осуществляющей тот или иной звонок. Сим-карты можно будет передавать членам семьи, близким родственникам и иным лицам, которые установит правительство РФ. Также запрещается отправка смс в момент, когда абонент общается по телефону. Операторы должны будут доставлять сообщения только после окончания разговора.

Как сообщало ИА Регнум, новый закон также призван защитить россиян и от кибермошенничества. В России создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий. Ее оператором назначили Минцифры. Банки должны будут проверять подозрительные платежи. Причем это должно касаться не только онлайн-платежей, но и использования банкоматов. Если проверка установит нарушения и несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты. Со счетов, которые когда-то были задействованы в мошенничестве и оказались в черных списках ЦБ РФ, можно будет снять максимум 100 тыс. рублей в месяц.

Путин 5 марта заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он распорядился действовать быстро в борьбе с этим явлением.

Президент подчеркнул, что только за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Почти четверть жертв таких атак — пенсионеры. Путин призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.