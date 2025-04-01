Москва, 1 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. В Госдуму внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от партии ЛДПР Юрия Напсо. Об этом стало известно 1 апреля из электронной базы данных органа.

Станислав Красильников/ТАСС

«Проект постановления № 879 646-8 О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Напсо Юрия Аисовича на рассмотрении», — сообщается на сайте.

Отмечается, что инициатором проекта выступила комиссия ГД Федерального собрания РФ по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам. На данный момент проект зарегистрирован и направлен председателю ГД Вячеславу Володину или в Совет ГД.

Днем ранее первый зампред комиссии Василий Пискарев сообщил, что комиссия установила достаточные основания для прекращения полномочий Напсо. Отмечалось, что депутат проживал порядка двух лет за рубежом и не исполнял свои депутатские обязанности.

Как ранее передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Володин поручил комиссиям нижней палаты парламента по регламенту и мандатам проработать вопрос о лишении депутатских полномочий Напсо. Отмечалось, что чиновник уже два года не появляется на заседаниях органа и комитета по госстроительству и законодательству, членом которого также является. Володин напомнил, что с июня заседания должны проходить при личном присутствии депутатов.