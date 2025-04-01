Москва, 1 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Народное голосование за лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» стартовало на портале «Госуслуги». Об этом 31 марта сообщили организаторы.

Павел Бедняков/РИА Новости

Выбрать лучшие проекты и инициативы можно будет до 13 апреля включительно. В ходе заявочной кампании участники подали 41 313 заявок, как индивидуальных, так и командных. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем в два раза. Заявки прошли многоступенчатый отбор, после чего свыше 300 экспертов определили топ-100 проектов, управленческих решений и инициатив. В каждой из 10 номинаций по 10 финалистов.

Вторая премия «Служение» предусматривает награды за развитие территорий и формирование комфортной среды для жизни в номинации «Развитие территории — благополучие жителей». За вовлечение граждан в вопросы развития территории отметят активистов в номинации «Инициатива каждого — общий успех». В номинации «Укрепляя партнёрство — расширяем возможности» представлены совместные с бизнесом проекты, в номинации «Прямой разговор — доверие к власти» — проекты по выстраиванию коммуникации и обратной связи с населением.

Одним из нововведений премии стали командные проекты. Отдельно выделили инициативы, направленные на выявление лидеров муниципального сообщества и поддержку начинающих специалистов и формирование нового поколения профессионалов. Для этого ввели номинации «Молодые кадры — на службе страны» и «Институт наставничества — для будущего страны».

Наблюдательный совет премии также учредил номинацию «Великое наследие — для будущих поколений» для проектов по воспитанию молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

По словам замначальника управления президента России по внутренней политике Евгения Грачева, премия поддерживает инициативы по служению людям и муниципалитету. Упомянутая выше номинация позволила увидеть, с каким уважением по всей стране сохраняется историческая память.

«Это проекты школьников, историков, музейных работников, журналистов. Кто-то создаёт мультфильмы о героях своей деревни, кто-то организует поисковые экспедиции и реализует патриотические проекты. Такие инициативы формируют живую связь между поколениями и помогают нам понимать, кем мы были, кто мы есть и куда идем», — подчеркнул Грачев.

Инициативы, посвященные народосбережению и укреплению семейных ценностей, отметят в номинациях «Благополучие семьи — приоритет государства» и «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу». Наконец, в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» отражены достижения представителей муниципалитетов на муниципальной службе.

Член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что в рамках новой номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» стало ясно — место подвигу есть и в мирной жизни. По ее словам, рядовые работники участвовали в разборе завалов после ЧП вместе с аварийными службами, помогали эвакуировать жителей в приграничных регионах.

Проголосовать можно на странице «Решаем вместе. Голосования» в разделе «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение». В каждой из номинаций можно выбрать один проект.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году по поручению президента Владимира Путина была запущена всероссийская муниципальная премия «Служение». Её цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Премию присваивают служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни россиян.

В январе 2024 года на церемонии вручения премии «Служение» президент присутствовал лично. Он вручил награду главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета Салаватского района Республики Башкортостан Ильнаре Сафиной — победителю в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».