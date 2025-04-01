Вашингтон, 1 апреля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Департамент эффективности госуправления США (DOGE), возможно, скоро прекратит работу, так как возглавляющий его предприниматель Илон Маск может находиться на госслужбе только в течение 130 дней. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

«Я думаю, что он потрясающий, но я также думаю, что ему нужно управлять большой компанией, и поэтому в какой-то момент он вернется [к ней]», — процитировала Трампа 31 марта газета Politico.

Президент добавил, что хотел бы удерживать Маска на госслужбе максимально долго. Издание отметило, что глава DOGE числится временным госслужащим. Он ранее также пообещал, что за время своей работы главой ведомства сможет выполнить основную часть задачи по сокращению дефицита бюджета США на $1 трлн.

Как передавало ИА Регнум, Маск возглавил DOGE 20 января. Он заявил, что его новая работа станет угрозой для бюрократии, и пообещал выявлять «глупые» траты из бюджета.

DOGE, выявляя необоснованные государственные расходы, обнаружил, что пособия получают миллионы лиц, возраст которых превышает 120 лет. Маск в шутку назвал их вампирами. 18 марта 3,2 млн возрастных владельцев счетов были признаны умершими.

Маск также в феврале объявил о начале ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Он назвал эту организацию преступной и заявил, что настало время для ее смерти. Глава DOGE в том числе обвинил USAID в финансировании разработки биологического оружия.