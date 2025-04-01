Москва, 1 апреля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Документ 1 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно новому закону, в России создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий. Ее оператором назначили Минцифры.

Доступ к информсистеме будет у Генпрокуратуры, СК РФ, Центробанка, операторов связи и банков. Другие органы, которым откроют доступ к базе, утвердит правительство РФ.

Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться.

Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия. Также новые SIM-карты будет запрещено передавать третьим лицам, кроме членов семьи.

В новом законе также прописаны требования к российским банкам. Так, кредитные организации теперь должны проводить действия, направленные на проверку подозрительных платежей и борьбу с мошенниками. Причем это должно касаться не только онлайн-платежей, но и использования банкоматов. Если проверка установит нарушения и несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты.

Также теперь со счетов, которые когда-то были задействованы в мошенничестве и оказались в черных списках Центробанка, можно будет снять максимум 100 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого, закон запрещает госорганам и банкам связываться с россиянами с помощью иностранных мессенджеров. Такое же требование зафиксировано для операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещению объявлений.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.

В тот же день председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания президента с членами правительства заявила, что проблему кибермошенничества в стране можно решить только общегосударственными усилиями. На сегодняшний день крупные банки отбивают более 99% атак интернет-мошенников на граждан, а задачей регулятора остается помощь тем кредитным организациям, которые пока не в состоянии этого делать, добавила она.

Путин также отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство готово к запуску с 1 апреля нового сервиса на портале «Госуслуги», благодаря которому россияне смогут проверять все SIM-карты, зарегистрированные на них. 5 марта сообщалось, что на портале «Госуслуги» может появиться сервис для самозапрета на оформление SIM-карт.

Кроме того, в России уже действует самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введен для защиты граждан от мошенников.