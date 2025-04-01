Москва, 1 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Дата окончания Битвы за Ленинград, 9 августа, стала Днем воинской славы России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 апреля.

Давид Трахтенберг/РИА Новости

В сопроводительных материалах к закону указывалось, что инициатива подчеркнет значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В боевых действиях в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов.

Результатом серии военных операций и успешного завершения Ленинградской битвы в августе 1944 года стало полное освобождение Ленинграда от немецко-фашистской блокады, а также оккупированных территорий Ленинградской области и Карело-Финской ССР от немецко-фашистских и финских оккупантов.

Советские войска в ходе Ленинградской битвы потеряли убитыми около 980 тыс. человек, еще около 2 млн человек были ранены. Свыше 350 тыс. воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Еще 1,5 млн человек были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Путин внес в Госдуму законопроект об установлении дня окончания Ленинградской битвы, 9 августа, в качестве Дня воинской славы России.

В 2017 году дату 9 августа внесли в городской закон «О праздниках и памятных датах в Санкт Петербурге» как День окончания Ленинградской битвы в Великой Отечественной войне. Ежегодно в этот день в разных районах города, на кладбищах, где похоронены защитники Ленинграда, и у воинских мемориалов проводятся торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов, памятные мероприятия.