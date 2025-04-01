Москва, 1 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Крупная авария произошла на 24-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД), столкнулись пять автомобилей. Об этом 1 апреля сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, на 24-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадали три человека. На месте сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего. Движение ограничено по четырем полосам из пяти.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта на внешней стороне 58-го км МКАД произошло ДТП, в результате чего движение оказалось затруднено на 4,8 км. Информации о пострадавших не поступало.

17 марта на внешней стороне 75-го км МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Движение осуществлялось по трем полосам из пяти.