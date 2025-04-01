Отец погибшей в Волгограде девочки допустил, что в трагедии замешан куратор
Волгоград, 1 апреля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Отец одной из двух погибших при падении с многоэтажки в Волгограде девочек рассказал ИА Регнум, что следствие полностью исключило версию суицида. Однако правоохранители всё ещё допускают, что в смерти школьниц может быть замешан неизвестный, который давал им опасные задания через мессенджер.
Вечером 30 марта с общего балкона многоэтажки на улице 64-й Армии в Волгограде выпали две школьницы. Девочки погибли на месте. Расследованием их гибели занялись правоохранительные органы. Погибшими оказались 14-летняя Света (имя изменено) и 11-летняя Лера (имя изменено). Девочки учились в разных школах в 7 и 4 классах, жили по соседству и дружили. Света занималась акробатикой, Лера мечтала стать врачом-педиатром, когда вырастет. Они много времени проводили вместе, часто оставались с ночевкой друг у друга. Обеих девочек знакомые и соседи описывали как добрых, отзывчивых и очень жизнерадостных. Их гибель стала для всех неожиданностью, никто из близких не верит, что они могли уйти из жизни по своей воле.
«В городе уже наплодили множество слухов и я хотел бы их развеять. Я отец и знаю правду, потому что у меня с дочкой секретов вообще не было. Правоохранители исключили суицид, потому что тела девочек лежали на ступеньках, то есть они не отталкивались, не прыгали. Вероятнее всего, они делали селфи, одна не удержалась и потащила за собой другую. У меня дочка очень сильно высоты боялась. Она бы не стала сама прыгать», — заверил 39-летний отец Светы Артур.
Мужчина рассказал, что следствие пока не исключило версию причастности к смерти подростков третьего лица. Ранее в СМИ упоминалось, что действия девочек мог курировать некий мужчина.
«Пока окончательно этот вариант не отметают. Дело в том, что у следствия нет возможности полностью изучить содержимое телефонов, они разбиты. Сейчас их отправили на экспертизу в Москву. Поэтому остаётся вероятность, что за ними гонялись, что им какой-то неизвестный мужчина сказал там пройтись. Возможно, он даже туда и пришел, и поднялся, и, может быть, они пытались убежать от него. Потому что все соседи слышали, как они падали и кричали, просили о помощи», — объяснил мужчина.
Мужчина ждёт полноценного расследования трагедии. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического вечера, как девочки попали в подъезд дома и находился ли кто-то в этот момент с ними. Сейчас отец Светы готовится к похоронам дочери. Прощание назначили на пятницу, 4 апреля.
«Это моя единственная доченька, которую я растила один без мамы. Кошмар, не дай Бог никому такое пережить. Я не знаю, смогу ли я с этим справиться», — поделился мужчина.
Ранее ИА Регнум публиковало рассказ очевидца произошедшей трагедии. Им оказался курьер, который доставлял заказ жильцу многоэтажки, с балкона которой выпали девочки. За несколько секунд до падения девочек мужчина зашёл в подъезд, он рассказал, что едва не погиб сам. Потому что одновременно с подростками сверху упала металлическая труба.