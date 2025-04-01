Волгоград, 1 апреля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Отец одной из двух погибших при падении с многоэтажки в Волгограде девочек рассказал ИА Регнум, что следствие полностью исключило версию суицида. Однако правоохранители всё ещё допускают, что в смерти школьниц может быть замешан неизвестный, который давал им опасные задания через мессенджер.

Социальные сети Света

Вечером 30 марта с общего балкона многоэтажки на улице 64-й Армии в Волгограде выпали две школьницы. Девочки погибли на месте. Расследованием их гибели занялись правоохранительные органы. Погибшими оказались 14-летняя Света (имя изменено) и 11-летняя Лера (имя изменено). Девочки учились в разных школах в 7 и 4 классах, жили по соседству и дружили. Света занималась акробатикой, Лера мечтала стать врачом-педиатром, когда вырастет. Они много времени проводили вместе, часто оставались с ночевкой друг у друга. Обеих девочек знакомые и соседи описывали как добрых, отзывчивых и очень жизнерадостных. Их гибель стала для всех неожиданностью, никто из близких не верит, что они могли уйти из жизни по своей воле.

Социальные сети Лера

Социальные сети Света

«В городе уже наплодили множество слухов и я хотел бы их развеять. Я отец и знаю правду, потому что у меня с дочкой секретов вообще не было. Правоохранители исключили суицид, потому что тела девочек лежали на ступеньках, то есть они не отталкивались, не прыгали. Вероятнее всего, они делали селфи, одна не удержалась и потащила за собой другую. У меня дочка очень сильно высоты боялась. Она бы не стала сама прыгать», — заверил 39-летний отец Светы Артур.

Мужчина рассказал, что следствие пока не исключило версию причастности к смерти подростков третьего лица. Ранее в СМИ упоминалось, что действия девочек мог курировать некий мужчина.

Социальные сети Света и Лера

«Пока окончательно этот вариант не отметают. Дело в том, что у следствия нет возможности полностью изучить содержимое телефонов, они разбиты. Сейчас их отправили на экспертизу в Москву. Поэтому остаётся вероятность, что за ними гонялись, что им какой-то неизвестный мужчина сказал там пройтись. Возможно, он даже туда и пришел, и поднялся, и, может быть, они пытались убежать от него. Потому что все соседи слышали, как они падали и кричали, просили о помощи», — объяснил мужчина.

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Мужчина ждёт полноценного расследования трагедии. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического вечера, как девочки попали в подъезд дома и находился ли кто-то в этот момент с ними. Сейчас отец Светы готовится к похоронам дочери. Прощание назначили на пятницу, 4 апреля.

Социальные сети

«Это моя единственная доченька, которую я растила один без мамы. Кошмар, не дай Бог никому такое пережить. Я не знаю, смогу ли я с этим справиться», — поделился мужчина.

Ранее ИА Регнум публиковало рассказ очевидца произошедшей трагедии. Им оказался курьер, который доставлял заказ жильцу многоэтажки, с балкона которой выпали девочки. За несколько секунд до падения девочек мужчина зашёл в подъезд, он рассказал, что едва не погиб сам. Потому что одновременно с подростками сверху упала металлическая труба.