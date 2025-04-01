* — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 1 апреля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) выразило одобрение правовыми процедурами по приостановке запрета на деятельность в России. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

EPA/ТАСС Забихулла Муджахид

«Мы считаем, что все действия в этой области, направленные на укрепление отношений между Афганистаном и Россией, являются хорошим шагом», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Отмечается, что такие меры смогут укрепить двухсторонние связи России и Афганистана, а также народов этих государств.

Днем ранее Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд приостановить запрет на деятельность «Талибана». Рассмотрение этого заявления было назначено на 17 апреля. В России это движение считается террористической организацией с 2003 года.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий приостановку запрета на деятельность террористических организаций по решению суда. Таким образом, приостановка запрета может произойти при наличии доказательств прекращения деятельности по пропаганде, оправданию и поддержке терроризма.

Кроме того, в начале декабря Госдума также приняла в первом чтении проект об исключении «Талибана» из списка запрещенных на территории РФ организаций. До этого в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что снятие статуса террористической организации с афганского движения нужно для развития контактов с властями страны. Представитель Кремля подтвердил готовность Москвы налаживать отношения двух стран.