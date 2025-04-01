Москва, 1 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Выставка, посвященная историческим и современным военным разработкам «Изобретения для Победы», открылась 1 апреля в Доме Российского исторического общества в Москве. Она приурочена к 80-летию Победы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Гостям предлагают ознакомиться с экспонатами периода Великой Отечественной войны, материалами об изобретателях и ученых, работавших в военные годы. Посетители могут увидеть архивные документы, а также некоторые современные разработки, применяемые в зоне проведения спецоперации.

Открывая выставку, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что в годы Великой Отечественной войны на нужды фронта работала вся страна. Инженеры, рабочие, конструкторы трудились на сотнях предприятий оборонно-промышленного комплекса СССР. Они знали, что каждый произведенный снаряд, мина, танк, боевой самолет приближают победу.

«Именно такими мотивами и сегодня руководствуются сотни и сотни производственных коллективов оборонно-промышленного комплекса нашей страны», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что талант, смекалка и стремление внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, присущие советским ученым, инженерам и рабочим, сохранились и у современных тружеников оборонных предприятий.

«На выставке, словно перекликаясь друг с другом, представлены и образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и современные разработки, которые применяются сегодня в зоне специальной военной операции», — отметил Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского открылась выставка «Культура для Победы». Она передает атмосферу времени, когда даже в самых сложных условиях культура продолжала жить. На выставке представлены архивные документы, произведения искусства и мультимедийные материалы. Ее героями стали более 50 деятелей культуры военного времени.