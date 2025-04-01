Нейпьидо, 1 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России отработали уже 18 точек на месте разрушений в Мандалае в Мьянме после землетрясения. Об этом 1 апреля рассказали в отряде «Центроспас».

Ирина Вельматова/ТАСС

«На данный момент мы отработали 18 точек в красном секторе, плюс иногда местные нас приглашают в другие сектора, сегодня, например, отработали еще три точки в секторе C, где работают местные. В живых нашли пока одну [женщину]», — сказал ТАСС спасатель отряда «Центроспас» Григорий Корольков.

В отряде также добавили, что МЧС планирует провести спасательные работы после землетрясения за пределами Мандалая.

«Надеюсь, что местные предоставят нам такую возможность, потому что они сами понимают, они видят наш уровень, наши способности, наш инструмент. И надеюсь, что завтра мы уже будем работать не только в Мандалае, но и в пригородах», — уточнил Корольков.

Ранее, 1 апреля, аэромобильный госпиталь МЧС России в Мандалае начал прием первых пострадавших. В нём более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь нуждающимся. Госпиталь развернули в центральной части города. Пациентов уже обследуют в терапевтическом, операционном и реанимационном блоках. Работа медиков будет налажена в круглосуточном режиме.

Медики МЧС России уже оказали помощь первым 20 пострадавшим, рассказал анестезиолог-реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Виктор Белинский. Врачи продолжают свою работу в госпитале, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр поземных толчков находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4.

По данным на 1 апреля, количество погибших превысило 2,7 тыс. человек, 4,5 тыс. получили травмы различной степени тяжести. 441 человек числится пропавшим без вести.

По указанию президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС РФ со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта они спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток.

Позже МЧС России направило в пострадавшую от землетрясений Мьянму еще два спецборта Ил-76 с 95 спасателями на борту. В состав команды вошли и кинологические расчеты, и медицинские работники. Специалисты из РФ будут работать в наиболее пострадавших районах.

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