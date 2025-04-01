Хургада, Египет, 1 апреля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Один несовершеннолетний из России остается в больнице Хургады после ЧП с прогулочным батискафом, его состояние оценивается как стабильное. Об этом 1 апреля сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ в Хургаде.

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«Пока в больнице остается один ребенок. Состояние — стабильное», — заявили агентству в генконсульстве.

Ранее генконсульство сообщило о начале репатриации тел граждан России, погибших при крушении батискафа. Все расходы несут страховые компании.

Как передавало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой хургадской гостинице, произошла 27 марта около 10:00 мск. На борту находились 45 граждан России. В результате инцидента погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

В больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, в том числе 14 россиян, троих египтян и троих граждан Индии. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются двое граждан России.

По факту крушения батискафа было возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной ЧП стало столкновение с рифом. Одна из российских туристок, посещавших Хургаду в 2017 году и плававших на «Синдбаде», рассказала, что батискаф уже тогда находился в неудовлетворительном состоянии.

Капитан «Синдбада» 29 марта был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. В суде он заявил, что покинул судно последним. Адвокат капитана в свою очередь рассказал, что его подзащитный неоднократно обращался к владельцам судна с просьбой провести его техническую инспекцию, однако компания проигнорировала эти запросы.