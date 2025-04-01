* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 апреля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 10 тыс. рублей за участие в организации, деятельность которой признана в России нежелательной. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Сергей Черных/РИА Новости Екатерина Шульман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что Шульман признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта МВД объявило Шульман в розыск по уголовной статье. При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно.

Минюст РФ в апреле 2022 года внес Шульман в реестр СМИ, которые выполняют в России функции иноагента. По данным ведомства, она получала деньги из-за границы, а также от Оксфордского российского фонда (внесен в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр нежелательных организаций).

В августе 2022 года суд оштрафовал Шульман на 10 тыс. рублей за отсутствие маркировки в публикациях. За то же нарушение в декабре 2023 года она была оштрафована на 50 тыс. рублей.