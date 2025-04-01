Москва, 1 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Россия продолжает вести с США диалог в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что может ввести вторичные санкции на российскую нефть, если Россия откажется от урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не хотел бы прибегать к подобной мере.

«Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, очень сложные, и они требуют дополнительных усилий. Мы продолжаем контакты с американской стороной», — сказал представитель Кремля.

Ранее, 30 марта, американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп пригрозил ввести пошлины на российскую нефть в размере от 25 до 50%, если РФ не согласится на сделку по мирному урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что намерен провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на предстоящей неделе.

Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.

Песков 31 марта указал, что высказывания американского лидера о том, что он якобы разозлился на Путина из-за его слов о Зеленском, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Он подчеркнул, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с Трампом.