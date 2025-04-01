Москва, 1 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Начальник Академии ГПС МЧС России генерал-лейтенант Вячеслав Бутко назначен на пост замминистра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале публикования правовых актов 1 апреля.

Академия государственной противопожарной службы МЧС Вячеслав Бутко

Отмечается, что указ № 192 «О заместителе министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» президента РФ Владимира Путина вступил в силу с момента подписания. Бутко также был освобожден от занимаемой ранее должности.

На посту начальника АГПС МЧС Бутко находился с 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Путин также назначил своего помощника, секретаря Госсовета Алексея Дюмина новым представителем президента в наблюдательном совете «Роскосмоса». Вместе с ним был назначен Александр Масленников на пост заместителя секретаря Совета безопасности.

В тот же день был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер. Путин также принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева, который решил оставить пост по собственному желанию.