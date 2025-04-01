Москва, 1 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. «Газпромбанк» провел обновление «Портала приема документов». Сервис обеспечивает взаимодействие между поставщиками, подрядчиками и банком в процессе сопровождения контрактов (инструмент нацелен на контроль за целевым использованием средств в инвестпроектах).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Разработка банка позволяет исполнителям проектов загружать документы для обоснования каждого платежа, отслеживать статус их обработки и поддерживать связь со специалистами банка в режиме реального времени. В новой версии разработчики оптимизировали сервис и добавили несколько технологических настроек.

«Банковское сопровождение контрактов от «Газпромбанка» осуществляется с помощью собственной технологически независимой импортозамещенной ИТ-инфраструктуры», — отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Олег Мельников.

Он подчеркнул, что в банке учитывают индивидуальные параметры каждого проекта на банковском сопровождении и при необходимости создают цифровые «мосты» под конкретные запросы.

«Такой подход позволяет нам разрабатывать передовые сервисы, а постоянное изучение клиентского опыта помогает понять специфику и адаптировать наши системы для реализации проектов в самых разных отраслях», — заключил Мельников.

В «Портале 3.0» реализован конструктор интерфейсов, с помощью которого пользователи могут настраивать набор инструментов и опций под свои нужды. В обновленной версии также добавлена возможность формировать аналитические выгрузки и отчеты по платежным поручениям, получать информацию по статусу платежей. Новый механизм загрузки документов увеличил скорость работы портала в несколько раз.

Исполнители проектов на банковском сопровождении также получили доступ к детальной аналитике по операциям, сведениям о лимитах и предложениям по кредитным продуктам банка. Это снижает административную нагрузку на подрядчиков, минимизирует риски задержек платежей и упрощает контроль взаиморасчетов.