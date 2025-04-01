Вашингтон, 1 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет забить в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) еще пять голов. Такое предположение 1 апреля сделала пресс-служба столичной американской команды.

Abbie Parr/AP/TASS Александр Овечкин

На официальном сайте «Кэпитлаз» предположили, что 39-летний российский игрок забьет в нынешнем сезоне в общей сложности 42 шайбы (в данный момент на его счету 37 голов), что позволит ему достичь отметки в 895 голов в НХЛ. Это даст Овечкину возможность побить рекорд лиги по этому показателю, который пока принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894).

В нынешнем регулярном сезоне «Вашингтон» должен провести еще девять матчей. Шесть из них пройдут на выезде и еще три — на домашнем льду.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 марта Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Баффало Сейбрз». Этим он сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех голов. При этом состоявшаяся на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне встреча закончилась победой гостей со счетом 8:5.

НХЛ 31 декабря добавила на логотипы своих страниц в соцсетях изображение Овечкина. Лига этим посвятила свои логотипы исторической гонке россиянина за рекордом Гретцки.

Позднее в этот же день стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, где Овечкин побьет рекорд Гретцки. Ранее, 23 марта, в НХЛ сообщили, что лига собирается ограничить церемонию празднования рекордного гола российского форварда «Кэпиталз» семью минутами.