Москва, 1 апреля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Российские регионы необходимо попросить оценить эффективность и качество материалов тестирования по русскому языку для детей-иностранцев. Такое мнение 1 апреля высказала вице-спикер Госдумы, глава комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

1 апреля в России вступил в силу закон, по которому для приема детей-иностранцев в школы и сады вводятся дополнительные требования. Среди них — обязательное тестирование по русскому языку для детей иностранных граждан при устройстве в школу.

«Дата вступления в силу закона неслучайна — 1 апреля стартует приемная кампании в школы, начинается прием заявлений. И нам очень важно, чтобы этот старт обеспечивал качественное выполнение закона. Установленные нами законодательно процедуры тестирования направлены прежде всего на гармонизацию отношений учащихся и создание благоприятных условий для реализации в школе образовательных программ», — привел слова Яровой Telegram-канал фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Она добавила, что больше всего Госдума ждет ответа от учителей. Результаты опросов обсудят в Совете законодателей с участием представителей российских регионов.

Яровая подчеркнула, что в России приказы, разработанные Рособрнадзором и Минпросвещения, привели в соответствие с требованием закона о тестировании иностранных граждан на знание русского языка при устройстве в школы. Это было сделано по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать в школы не владеющих русским языком детей иностранных граждан. 14 марта Рособрнадзор утвердил, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям иностранцев необходимо набрать минимум три балла.

Тестирование началось с 1 апреля 2025 года. Оно будет проходить для поступающих в школы с 1-го по 11-й класс. У первоклассников будут проверять навыки говорения, слушания, а также понимания устной речи. Начиная со второго класса добавятся задания, показывающие уровень чтения и письма школьника.