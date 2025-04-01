Москва, 1 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил России установили государственные флаги РФ в разных точках освобожденного ими поселка Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР) и начали разминирование населенного пункта. Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля военные российской группировки войск «Восток» освободили Разлив в ДНР. Отмечалось, что противник за сутки лишился на этом направлении более 150 бойцов, танка, четырех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

До этого, 30 марта, российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Войска российской группировки «Центр» также нанесли поражение аэродромам, складам боеприпасов и предприятию по производству беспилотников противника.

Новость дополняется