Москва, 1 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Российские военные за сутки поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом 1 апреля заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по месту сборки дронов ВСУ под Черниговом. Он добавил, что еще один прилет пришелся по скоплению живой силы противника на восточной окраине села Янжуловка, где военные ВСУ прятались в фермерских ангарах и готовились к попыткам проникновения в направлении села Лужки Брянской области. В то же время МО РФ не сообщало о нанесении ударов по каким-либо украинским объектам на территории Черниговской области.

31 марта подразделения группировки войск «Север» ударили по позициям ВСУ в Сумской области. Были поражены сосредоточения живой силы ВСУ и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков и двух бригад теробороны в районах поселений Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья. Отмечалось, что ВС России также ударили по пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 147 районах.