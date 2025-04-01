Курск, 1 апреля, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Судебное заседание по рассмотрению дела блогера Акима Апачева, который оставил нецензурные надписи на стенах зданий в Судже, пройдет 10 апреля в Курске. Об этом 1 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов Курской области.

Кадр из видео

Отмечается, что начало заседания запланировано на 14:30, в его рамках будут рассмотрены материалы дела об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

«Надпись в размещенном Акимом Гасановым (настоящая фамилия блогера. — Прим. ред.) видео выражена в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу и вызвала большой общественный негативный резонанс в сети Интернет», — добавляется в релизе пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта на блогера составили протокол о хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью в Судже. Сообщалось, что была проведена проверка, подготовлено лингвистическое исследование. Апачеву может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее Апачев опубликовал ролик, из которого следует, что он нарушил запрет на въезд на приграничные территории. Блогер изрисовал стены Суджи с использованием ненормативной лексики.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн 23 марта заявил, что блогер совершил три административных нарушения: запрет на въезд в приграничье, использование ненормативной лексики и порча чужого имущества. Он также обратил внимание, что на возмущения пострадавших от украинских обстрелов местных жителей Апачев отвечает, чтобы те закрашивали надписи сами, а в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам. Он назвал это наглой провокацией.

Апачев 23 марта обратился к Хинштейну и заявил, что готов нести ответственность за совершённые административные правонарушения.

Позже сотрудники полиции провели телефонный разговор с Апачевым, который подтвердил, что был в Судже, но приезжать в Курск отказался. По словам Хинштейна, таким образом блогер пытался избежать опроса и составления протокола об административных правонарушениях. 24 марта рэпер заявил, что находится в Донецке, однако на связь с полицией не вышел. 29 марта Апачев сообщил, что прошёл опрос в МВД и готов нести ответственность.