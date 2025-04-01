Уфа, 1 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Экономический эффект добывающих предприятий АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») от проектов повышения производственной эффективности достиг 4,2 млрд рублей в 2024 году.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» сэкономила 4,2 млрд рублей благодаря передовым решениям

Специалисты предприятия «Башнефть-Добыча» внедрили 129 проектов, чей экономический эффект составил 2,5 млрд руб. Среди них — проведение повторных гидроразрывов пласта по новой технологии. Это дало возможность избирательной обработки наиболее продуктивных участков за счет направленного воздействия на пласт.

Кроме того, башкирские нефтяники реализовали проект внутрискважинной перекачки жидкости для поддержания пластового давления на отдаленных участках месторождений, а также обеспечили сокращение сроков и стоимости строительства скважин за счет повторного применения бурового раствора.

На месторождениях в Ненецком автономном округе реализовали 30 проектов повышения производственной эффективности с экономическим эффектом в 1,7 млрд руб. Ключевым проектом стало возведение технологических проездов из мобильного дорожного покрытия. Технология позволяет снизить затраты на времени ожидания буровых бригад.

В Ханты-Мансийском округе — Югре за 2024 год реализовано 13 проектов. Наибольший вклад внесли комплексные мероприятия по оптимизации гидродинамических исследований скважин без остановки прокачки нефти.