Мьянма, 1 апреля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мандалае начал прием первых пострадавших от землетрясения в Мьянме. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — указано в Telegram-канале МЧС.

Госпиталь развернули в центральной части города. Пациентов уже обследуют в терапевтическом, операционном и реанимационном блоках. Работа медиков будет налажена в круглосуточном режиме. Психологи ведомства оказывают экстренную помощь пострадавшим.

Уточняется, что госпиталь отряда «Центроспас» может работать в автономном режиме не менее 14 дней и амбулаторно способен принимать до 200 пациентов в сутки. Стационар вмещает 50 больных и позволяет проводить самые сложные хирургические операции.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр поземных толчков находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4.

По данным на 1 апреля, количество погибших превысило 2,7 тыс. человек, 4,5 тыс. получили травмы различной степени тяжести. 441 человек числится пропавшим без вести. По прогнозам, число жертв стихийного бедствия может превысить 3 тыс. человек.

По указанию президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС РФ со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта они спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток.

МЧС России направило в пострадавшую от землетрясений Мьянму еще два спецборта Ил-76 с 95 спасателями на борту. В состав команды вошли и кинологические расчеты, и медицинские работники. Специалисты из РФ будут работать в наиболее пострадавших районах.