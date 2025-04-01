Париж, 1 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что вынесенный против нее судебный приговор политически мотивирован и является проявлением авторитарного режима. Ее выступление транслировал телеканал TF1.

IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Марин Ле Пен

«Во Франции, стране прав человека, судьи применяют методы, которые раньше считались прерогативой авторитарных режимов <…> Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов», — добавила она в день вынесения приговора 31 марта.

Она пообещала бороться до конца, доказывая свою невиновность, и призвала судебную систему не затягивать рассмотрение дела. По мнению Ле Пен, если она не сможет участвовать в следующих президентских выборах, а потом ее признают невиновной, то это поставит под вопрос легитимность нового главы государства.

Как передавало ИА Регнум, в Париже признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента с помощью фиктивного найма ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам заключения, два из которых условно, а также к поражению в политических правах на пять лет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приговор в отношении Ле Пен попыткой устранить конкурента на выборах. Такой шаг дискредитирует политический режим Франции, и народу этой страны нужно подумать о создании шестой республики, добавил российский политик.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум заявил, что от «Национального объединения» на президентских выборах вместо Ле Пен может выступить формальный глава партии Жордан Барделла. По мнению эксперта, у этого политика будет больше шансов на победу после предвзятого решения суда.