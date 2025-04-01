Москва, 1 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект по борьбе с фиктивными браками с иностранными гражданами. Законопроект 1 апреля выложен на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что при вынесении решения об административном выдворении нарушителя из России необходимо учитывать не только факт заключения брака, но и рассматривать доказательства постоянного совместного проживания супругов и ведения совместного быта на протяжении всего периода брака.

В записке также подчеркивается, что сейчас проблема фиктивных браков с иностранцами обострилась. Принятие нового закона позволит ответственным инстанциям проверить достоверность отношений между супругами.

26 октября президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие фиктивным бракам с иностранцами. Теперь иностранные граждане смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание только после трех лет брака с гражданином России.

Еще в марте прошлого года Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России заявил о необходимости взять под контроль ситуацию с иностранцами в стране. Он призвал создать систему профилактических мер, в том числе по соблюдению ими законов.

Так, 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нем обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения. По состоянию на 26 марта в него добавили уже около 640 тыс. приезжих.