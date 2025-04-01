Москва, 1 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о проведении эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ), в рамках которого в трех регионах страны страны учащиеся будут сдавать только русский язык и математику. Текс документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Эксперимент проводится в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и в Липецкой области», — говорится в документе.

Цель эксперимента — предоставить школьникам, которые освоили программы основного общего образования, дополнительную возможность получить среднее профессиональное образование. Другой целью является удовлетворение потребности рынка труда участвующих в эксперименте регионов в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена.

Эксперимент проводится до 31 декабря 2025 года.

ОГЭ сдают учащиеся школ по окончании девятого класса. Сдача этого экзамена обязательна для получения аттестата об основном общем образовании. Обязательными для сдачи являются математика и русский язык. Еще два предмета школьник выбирает самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в 2025 году проходит эксперимент. В этих регионах девятиклассникам для получения аттестата и поступления в учреждения среднего профессионального образования достаточно сдать только математику и русский язык. При этом для зачисления в 10-й класс нужно сдать еще два экзамена по выбору.

Список специальностей, для поступления на которые абитуриенту будет достаточно аттестата, полученного при успешной сдаче русского языка и математики, определят власти каждого из регионов.

В 2025 году сдача ОГЭ в российских школах начнется 21 мая. Первые экзамены пройдут по иностранному языку. Затем школьники будут сдавать биологию, химию, информатику и обществознание, географию, историю и физику. ОГЭ по математике состоится 3 июня, русскому языку — 9 июня.