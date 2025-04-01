Хельсинки, 1 апреля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза начали обсуждение вопроса о том, когда им нужно будет связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 1 апреля рассказал президент Финляндии Александр Стубб.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Мы в целом согласились, что в какой-то момент контакт [с президентом РФ] будет поддерживаться, но это должно быть сделано скоординировано. Поэтому я не могу назвать конкретную дату», — заявил он в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о том, в какой момент лидерам ЕС стоит начать контактировать с Путиным.

По словам Стубба, после этого необходимо будет посмотреть, каким образом координируется этот вопрос, и кто именно будет связываться с российским лидером. Финский лидер уточнил, что это обсуждение началось в ходе недавней встречи так называемой коалиции желающих.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля Стубб заявил о необходимости для Финляндии «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. По его словам, восстановление российско-финских отношений будет зависеть от урегулирования конфликта на Украине.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд 27 марта заявил, что определенный подход может помочь договориться с президентом РФ. По его утверждению, Путину нужно позволить говорить, однако в какой-то момент его стоит перебить и показать, что предложения и действия российского лидера для вас неприемлемы.

Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов 31 марта рассказал, что у ЕС достаточно примитивный подход к политике, который в итоге приведет его на периферию мировых процессов. Он также назвал безуспешными попытки объединения изолировать Россию на международной арене.

Президент РФ еще в марте 2024 года назвал чушью и бредом заявления западных политиков о возможном нападении России на Европу. Глав государства подчеркнул, что такую риторику используют на Западе, чтобы запугать европейских граждан и оправдать рост военных расходов.