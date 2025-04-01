Тбилиси, 1 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иностранных агентах, который является точной копией действующего в США акта о регистрации иноагентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Александр Патрин/ТАСС

«86 за, ни одного голоса против. Закон принят в третьем чтении», — отметил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 6 февраля сообщил, что власти республики решили скопировать действующий в США закон об иноагентах FARA. Он отметил, что на протяжении нескольких лет, особенно в последние два года, в Грузии указывали на то, что иностранные агенты занимаются организацией беспорядков для совершения госпереворота. Премьер напомнил, что в Грузии действует мягкая версия FARA, но ряд работающих в стране НПО не выполняют даже этих условий.

Как передавало ИА Регнум, мягкую версию FARA в Грузии приняли в июне 2024 года. США и Евросоюз критиковали эту инициативу с начала обсуждения. Также резко против выступали прозападные оппозиционные партии и НКО, они проводили акции протеста. Вашингтон ввёл санкции против грузинских граждан, ответственных за принятие закона об иноагентах, и членов их семей.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь у власти, пыталась наложить на данный закон вето, но грузинский парламент сумел его обойти. Позже она подала конституционный иск против закона. 24 марта новый глава государства Михаил Кавелашвили отозвал этот иск.