Москва, 1 апреля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 67 украинских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом 1 апреля сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости

Уточняется, что за весь период спецоперации количество сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 49 тыс.

Авиация ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия поразила склады боеприпасов и места производства взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 142 районах.

На белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» ударили по сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах поселений Угроеды, Турья и Мирополье Сумской области. Украинская армия потеряла до 70 военных, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Был уничтожен полевой склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта военные ВС России нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по пункту управления дронов украинских формирований. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей, зафиксировав густой дым в местах попадания.

Двумя днями ранее расчёты ПВО за сутки уничтожили 73 украинских дрона в зоне спецоперации. Российские военные также сбили управляемую авиабомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.