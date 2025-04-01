Москва, 1 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов украинской армии и цехам по производству взрывчатки. Об этом 1 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Удары по объектам ВСУ нанесли беспилотники, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

«Нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — сообщил представитель Минобороны.

Также он сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 1 апреля рассказал, что ВС России разбомбили место сборки дронов ВСУ в Черниговской области. Кроме того, российская армия нанесла удары по украинскому подразделению, которое готовилось к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область.