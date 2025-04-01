Кемерово, 1 апреля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Беременные школьницы в Кемеровской области смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 31 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В документе сказано, что выплаты доступны для беременных девушек, обучающихся в школах, вузах и ссузах. Подчеркивается, что срок беременности должен составлять не менее 22 недель, а обучение должно быть очным.

Аналогичное решение о введении выплат приняли руководители более 40 российских регионов на основании приказа Минтруда России «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости». Среди них, в частности, Орловская, Курская, Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская, Тверская области и Чувашия.

Как передавало ИА Регнум, в Орловской области власти будут выплачивать школьницам до 100 тыс. рублей за беременность и роды. Ранее такие меры соцподдержки предоставлялись только студенткам очного отделения колледжей и вузов.

Теперь, согласно указу главы региона, на выплаты могут претендовать обучающиеся по очной форме в общеобразовательных организациях, вставшие на учет по беременности. Действие соответствующей программы продлится до 2027 года.

19 февраля в правительстве Нижегородской области сообщили, что беременным студенткам начнут начислять единоразовые выплаты в размере 100 тыс. рублей. Обязательными условиями для получения выплат являются прописка или временная регистрация на территории региона, обучение в образовательной организации по очной форме, срок беременности в 12 недель и более, а также дата постановки на учет по беременности в нижегородском медучреждении не ранее 1 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин в конце 2024 года поручил увеличить пособие беременным студенткам до регионального прожиточного минимума. Решение должно быть принято до 15 апреля. В январе Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что подготовило проект соответствующих изменений в законодательство и представило его на общественное обсуждение.