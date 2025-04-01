Москва, 1 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили от украинских формирований населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также были нанесены удары по нескольким бригадам противника у населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зелёное Поле в ДНР.

За сутки украинские войска потеряли на этом участке свыше 150 бойцов, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта группировка российских войск «Центр» освободила населенный пункт Запорожье в ДНР. Армией России также были нанесены удары по аэродромам противника, складам боеприпасов и предприятию по производству дронов.

Ранее, 29 марта, российские военные освободили от противника населенный пункт Веселовка в Сумской области. Ими также было нанесено поражение нескольким бригадами украинской армии в районах Горналя, Гуево и Олешни.