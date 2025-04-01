Москва, 1 апреля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. В России выявлены многочисленные нарушения, допущенные в 2024 году при планировании расходов на обеспечение технологического суверенитета страны. Об этом 1 апреля заявил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин на заседании комитета в Совете Федерации.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании расходов и целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства», — заявил Разинкин.

Чиновник рассказал, что все эти нарушения расследуются в рамках уголовных дел.

Как сообщил Разинкин, в 2024 году сотрудники надзорных ведомств проверяли, как расходуются деньги, выделенные на проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности российской промышленной продукции.

Также прокуроры вели надзор за исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса. Отслеживалось выполнение плана графика поставок востребованных образцов оружия и военной техники. Особое внимание сотрудники прокуратуры уделяли расходованию денег на обеспечение национальной обороны страны.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о важности достижения страной технологического суверенитета — способности самостоятельно разрабатывать, производить и контролировать технологии, необходимые для экономической независимости и национальной безопасности. Глава государства призвал уделять особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и национальных проектах.

В феврале управление ФСБ по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказов на подшипниковых заводах в отношении сотрудника Минобороны РФ. Бывшего начальника военного представительства ведомства обвиняют в хищении бюджетных средств на Десятом подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону (ООО «10-ГПЗ»).